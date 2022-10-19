Экс-советник Трампа рассказала о «послании» Путина по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин отправил послание Западу с призывом к миру на своих условиях, воспользовавшись моментом возникшей поддержки от американского предпринимателя Илона Маска. Об этом 17 октября заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в интервью Politico.

«Путин играет на амбициях больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности они просто передают его послания», — сказала Хилл.

Она также выразила мнение, что российский лидер использует посланников, в том числе Илона Маска, чтобы предложить меры, которые завершат конфликт вокруг Украины на его условиях.

Кроме того, Путин, по мнению бывшего советника Дональда Трампа, принципиально настроен в вопросе новых российских территорий.

Ранее, 12 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск не общался с Владимиром Путиным перед публикацией своего «Плана по Украине». Однако он подтвердил, что прежде Маск и Путин общались по телефону.

В свою очередь, Илон Маск также опроверг сообщение журнала Vice о том, что он якобы провел телефонный разговор с Путиным по Украине. В своем Twitter 11 октября он написал, что разговаривал с российским лидером один раз, разговор тогда шел о космосе.

Американский предприниматель опубликовал серию твитов о ситуации на Украине. Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, а также перестать оспаривать принадлежность Крыма России и перейти к переговорам. Эти шаги, по его мнению, могут привести к урегулированию конфликта.

Илон Маск также опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. Предприниматель указал, что в любой зоне конфликта нужно поддерживать волю жителей, а также напомнил, что русские люди составляют большинство в ряде восточных регионов Украины и они выбирают Россию.

Представители Украины раскритиковали американского миллиардера за поддержку РФ и оскорбили его. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Илон Маск стремится найти пути для достижения мира.