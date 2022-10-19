Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свое разрешение конфликта на Украине, призвав Киев пойти на уступки России. В качестве аргумента он привел факты истории и написал об этом в своем микроблоге

«До 1954 года Крым был частью России, там живут в основном этнические русские. Очевидно, это объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он в Twitter.

Экман добавил, что Украине следует отказаться от идеи стать членом НАТО, так как страна, по его мнению, «может защитить себя и без этого». Он подчеркнул что с каждым новым днем конфликта угроза для всего мира возрастает.

«Я не вижу более очевидного пути к миру», — резюмировал миллиардер.

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