«Известия» выяснили причины ударов украинской артиллерии по своим позициям

В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) за годы действия Минских соглашений артиллерия вооруженных формирований Украины пристреляла все позиции, рассказали «Известиям» военнослужащие армии ДНР.

«Еще до того, как «укропы» отступили с этих позиций, они пристреляли их с помощью артиллерии. Тогда журналисты шутили, что украинцы сами себя обстреливают. Но на самом деле они пристреливали свои артбатареи. Определяли координаты и установки для стрельбы. Сейчас же, когда мы перемещаемся, им достаточно нас заметить, и уже через пару-тройку минут на нас начинают падать снаряды», — пояснил офицер народной милиции.

Сейчас пробиться журналистам в Первомайское практически невозможно: слишком высок риск для жизни.

Как объясняют на местах офицеры народной милиции, пройти пешком в поселок — это гарантированно получить ранение от огня артиллерии украинских вооруженных формирований.

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«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»