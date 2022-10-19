Мобилизованные на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ

Мобилизованные сахалинцы, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях и имеющие соответствующую военно-учетную специальность, приступили к стрельбам штатным снарядом из танков Т-80БВ в рамках практической боевой подготовки. Об этом в среду, 19 октября, сообщило Минобороны РФ.

Экипажи танков Т-80БВ, сформированные из числа мобилизованных, совершенствуют навыки стрельбы на одном из полигонов Сахалина под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВОВ).

В ходе боевых стрельб экипажи танков ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Ранее, 18 октября, мобилизованные военнослужащие Приморского края начали осваивать управление танками Т-80БВ и боевыми машинами пехоты БМП-3. Занятия организованы на местности, похожей рельефом на районы предполагаемого применения подразделений.

Тремя днями ранее Минобороны РФ опубликовало кадры обучения мобилизованных танкистов и мотострелков, проходящих боевую подготовку на танках Т-72Б3 и Т-80У.

Военнослужащие осваивали преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, стрельбу по мишеням, установленным на разных расстояниях и имитирующим личный состав и бронетехнику врага.

О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что решение было принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности России.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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