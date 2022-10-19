Депутат Госдумы охарактеризовал позицию Илона Маска по Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает позицию американского миллиардера Илона Маска по Крыму здравой. Об этом 19 октября он заявил в беседе с «РИА Новости».

«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — рассказал депутат.

Ранее Маск заявил, что Крым играет ключевую роль для безопасности России. Он подчеркнул, что потеря Крыма для Москвы будет равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

4 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».