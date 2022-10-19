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Депутат Госдумы охарактеризовал позицию Илона Маска по Крыму

Михаил Шремет: «Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму»
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Фото: TASS/EPA/Carina Johansen
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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает позицию американского миллиардера Илона Маска по Крыму здравой. Об этом 19 октября он заявил в беседе с «РИА Новости».

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«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — рассказал депутат.

Ранее Маск заявил, что Крым играет ключевую роль для безопасности России. Он подчеркнул, что потеря Крыма для Москвы будет равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

4 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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