Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве и области в среду, 19 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до +9...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3...+5.

Днем ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, а ночью — северный с переходом на северо-западный ветер с усилением до 6–11 м/с.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют +7...+12 градусов, в ночное — от 0 до 5 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 742–744 мм ртутного столба.

Ранее, 18 октября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об аномалии дождей в Московском регионе. Количество выпавших за три часа осадков составило 20% от месячной нормы.

13 октября специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.