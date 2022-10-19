Боец MMA Минеев рассказал о готовности отправиться в зону спецоперации

Боец MMA Владимир Минеев отправится в зону проведения спецоперации по защите Донбасса, подписав контракт на год. О реакции близких на эту новость и причинах, из-за которых он готов отправиться на фронт, спортсмен рассказал в беседе с «Известиями» в среду, 19 октября.

Минеев поделился, что первой о его намерении узнала мать. Она отреагировала на решение сына со слезами на глазах, однако боец объяснил ей причины своей готовности отправиться в зону спецоперации.

«Ну, я просто сказал: «Мама, даже ты меня так воспитала, я не могу по-другому, для меня понятие «Родина» равно понятию «мать», — рассказал он.

Спортсмен отметил, что если России нужна помощь, то для него будет честью выполнить свой мужской долг.

«Если мы сейчас все не встанем щитом против этой заразы, которая идет с Запада, что здесь будет?! Они потом придут сюда, и все эти люди, все семьи, все женщины останутся просто с ними лицом к лицу», — заключил боец.

Ранее, 1 октября, Минеев заявил, что спокойно воспринял новость о призыве. По словам спортсмена, он раньше служил в армии и уже обратился в 31-ю бригаду ВДВ в Ульяновске, чтобы получить рекомендации к прохождению службы.

30 сентября подтвердил получение повестки депутат Госдумы Николай Валуев. Он уточнил, что многие его коллеги встали на учет прямо в парламенте, а тем, кто этого не сделал, придется ехать в военкомат.

Готовность служить Родине в любом качестве выразил депутат от ЛДПР Станислав Наумов, имеющий звание лейтенанта. Он подчеркнул, что в случае необходимости заключит контракт с Минобороны.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Призыву подлежат военнослужащие запаса с боевым опытом и военно-учетной специальности. О том, кому положена отсрочка, а также, что брать с собой в военкомат в случае мобилизации, можно узнать в материалах «Известий».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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