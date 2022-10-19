Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»

Европе необходимо отойти от принципа «безопасность вместе с Россией», заменив его на подход «безопасность со стороны России». Об этом во вторник, 18 октября, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — цитирует издание RND министра иностранных дел Германии.

Таким образом Бербок прокомментировала заявление российской стороны о готовности к возобновлению переговоров с Киевом. Она добавила, что продиктованный мир не может являться миром для людей на востоке Украины.

Также глава МИД ФРГ отметила, что для сомнений в международной надежности Германии нет оснований, в том числе из-за того, что Берлин оказывает Киеву военную помощь.

Ранее, 17 октября, депутат Бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Глава МИД ФРГ Бербок 10 октября заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. При этом она осудила российские удары по объектам на Украине. 11 октября Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача состоялась неподалеку от польско-украинской границы.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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