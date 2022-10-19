Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября
Мир
Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»
Мир
В США заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год
Мир
В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС
Сюжет:

Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»

Анналена Бербок: Европе нужна безопасность со стороны России
0
Фото: commons.wikimedia.org/Dosseman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европе необходимо отойти от принципа «безопасность вместе с Россией», заменив его на подход «безопасность со стороны России». Об этом во вторник, 18 октября, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

«Для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — цитирует издание RND министра иностранных дел Германии.

Таким образом Бербок прокомментировала заявление российской стороны о готовности к возобновлению переговоров с Киевом. Она добавила, что продиктованный мир не может являться миром для людей на востоке Украины.

Также глава МИД ФРГ отметила, что для сомнений в международной надежности Германии нет оснований, в том числе из-за того, что Берлин оказывает Киеву военную помощь.

Ранее, 17 октября, депутат Бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Глава МИД ФРГ Бербок 10 октября заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. При этом она осудила российские удары по объектам на Украине. 11 октября Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача состоялась неподалеку от польско-украинской границы.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022