Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября
Мир
Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»
Мир
В США заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год
Мир
В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС
Сюжет:

Британцы призвали ЕС не вводить потолок цен на российский газ

Читатели Daily Express призвали ЕС прислушаться к РФ и не вводить лимит цен на газ
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели британской газеты Daily Express призвали Евросоюз (ЕС) прислушаться к президенту России Владимиру Путину и не вводить ограничение цен на российский газ. Так они отреагировали в комментариях к очередному материалу о намерении России прекратить поставки газа в Европу.

Затяжной потолок: предел цен на газ может попасть в новый пакет санкций ЕС
Почему эксперты считают, что Союз «бежит впереди паровоза»

«ЕС показал, насколько он глуп. Как вы можете заключить с поставщиком контракт, основанный на рыночных ценах, а затем заявить, что мы не платим, потому что это слишком дорого», — отметил один из читателей

«Запад ввел санкции, а Россия ответила запретом на энергию. Россия защищает себя. Сейчас мы подбираем куски нашей экономики, Россия победила», — добавил другой комментатор.

«ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, тот же, какой прежде покупали у России по заниженным. Европейцы не меняются», — написал еще один из читатель.

Страны G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022