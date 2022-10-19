Британцы призвали ЕС не вводить потолок цен на российский газ

Читатели британской газеты Daily Express призвали Евросоюз (ЕС) прислушаться к президенту России Владимиру Путину и не вводить ограничение цен на российский газ. Так они отреагировали в комментариях к очередному материалу о намерении России прекратить поставки газа в Европу.

«ЕС показал, насколько он глуп. Как вы можете заключить с поставщиком контракт, основанный на рыночных ценах, а затем заявить, что мы не платим, потому что это слишком дорого», — отметил один из читателей

«Запад ввел санкции, а Россия ответила запретом на энергию. Россия защищает себя. Сейчас мы подбираем куски нашей экономики, Россия победила», — добавил другой комментатор.

«ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, тот же, какой прежде покупали у России по заниженным. Европейцы не меняются», — написал еще один из читатель.



Страны G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.



7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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