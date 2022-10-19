Глава Херсонской области Сальдо предупредил о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС

Существует опасность затопления территорий Херсонской области в связи с планируемым украинскими боевиками разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо во вторник, 18 октября, в своем Telegram-канале.

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — добавил он.

Соответствующее решение Сальдо вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы «любое нападение было отбито».

«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — сказал он.

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин обратил внимание на «непростую» ситуацию в Херсонской области. По его словам, НАТО требует от Киева «наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами», добавила «Газета.Ru».

Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Ранее днем Сальдо заявил, что украинские боевики начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В этот же день заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что подразделения Вооруженных формирований Украины пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне региона. А 17 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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