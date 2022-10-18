Появилось еще одно видео с места массовой аварии с авто ППС в центре Москвы

Кадры столкновения внедорожника с автомобилем патрульно-постовой службы (ППС) в центре Москвы на улице Красная Пресня вечером вторника, 18 октября, появились в распоряжении «Известий». Это первое ДТП, которое позднее вызвало столкновение еще трех авто в этом месте.

На кадрах внедорожник на большой скорости въезжает в машину ППС, отчего ее отбрасывает к тротуару. К людям в салоне подбегают прохожие.

Ранее этим вечером полиция сообщала, что авария произошла в 20:05 мск. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них — сотрудник полиции. Причины массового ДТП пока не установлены.

По нашим данным, после аварии с полицейской машиной произошло второе ДТП — столкнулись автомобили марок Jaguar, Kia и Volkswagen. Двух человек осматривали медики.

Как рассказали очевидцы, первыми столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль ППС. После этого в аварию попали еще три легковых автомобиля — Jaguar, Kia и Volkswagen.