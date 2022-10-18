Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России

Несколько стран Евросоюза (ЕС) настаивают на введении новых санкций в отношении России после массированного удара высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине. Об этом 18 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах объединения.

По их словам, Эстония, Латвия, Литва и Польша потребовали ограничить импорт сжиженного природного газа, отключить большее число российских банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и запретить передачу России долларовых банкнот.

Предложение прозвучало после того, как в понедельник министры иностранных дел обсудили ситуацию на Украине в Люксембурге. В ходе мероприятия глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил своих коллег из ЕС ввести очередной «сильный» пакет санкций против России.

Как отметил в беседе с изданием министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, ЕС должен сосредоточиться на энергетическом, торговом и финансовом секторах российской экономики.

Как отмечается, инициатива возникла всего через две недели после того, как был согласован восьмой пакет санкций.

О том, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций, стало известно 16 октября. Предполагалось, что в него войдет перечень персональных ограничений.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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