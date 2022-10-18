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Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Deng Yaomin
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Президент Чехии Милош Земан поддержал предложения ряда политиков и выступил за повышение пенсионного возраста в стране. Об этом 18 октября сообщает Чешское радио.

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«Я бы воспринял как естественный процесс небольшое повышение возраста выхода на пенсию, но, подчеркиваю — небольшое. Это, конечно, политическое решение, которое было бы воспринято (населением) негативно», — отметил он, добавив, что данное решение может принять правительство с последующим утверждением в парламенте Чехии.

Ранее, 8 октября, тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в центре Праги на митинг. Причиной стала слабая, по их мнению, поддержка населения со стороны правительства в условиях резкого падения уровня жизни.

28 сентября, в Праге и других городах Чехии прошли антиправительственные митинги под девизом «Чешская Республика на первом месте».

3 сентября в центре Праги также собрались порядка 20 тыс. людей. Очередная акция протеста собрала представителей организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущей политикой Чехии и хотят смены политического курса. Протестующие вышли с лозунгами против ЕС, НАТО, премьер-министра Петара Фиала и зеленого курса экономики для Европы.

Еще 26 августа министр юстиции Чехии Павел Блажек увидел угрозу политической системе в росте цен на энергию. По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. Политик допустил, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, которые привели в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

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