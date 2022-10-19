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Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной

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Обстановка в зоне проведения специальной операции по защите Донбасса остается напряженной, противник продолжает пытаться атаковать позиции российских войск. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО, генерал армии Сергей Суровикин.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сказал Суровикин в ходе общения с журналистами.

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Он добавил, что противник наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. В результате попадания реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС. Движение по ним остановлено.

Кроме того, по словам генерала армии, из-за обстрелов в городе возникли проблемы с водой и электричеством, а также трудности с подвозом продовольствия, не только усложняющие быт местных жителей, но и создающие прямую угрозу их жизням.

Также Суровикин сообщил, что российские военные имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Это может привести к разрушению инфраструктуры важного промышленного центра, а также к жертвам среди гражданского населения.

«Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — заключил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО.

Ранее, 18 октября, стало известно, что Государственная дума возьмет под контроль процесс переселения жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другие регионы России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, так Россия сможет защитить граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности.

За день до этого в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских войск прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 10 украинских военных, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за вхождения региона в состав РФ украинские войска регулярно наносят удары по Херсону. В связи с этим Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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