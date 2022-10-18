США выразили готовность помочь расследовать взрывы на «Северных потоках»

США готовы помочь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но его ведут европейцы. Об этом во вторник, 18 октября, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Могу вам сказать, что расследование продолжают вести Германия, Дания и Норвегия. Мы, разумеется, сохраняем готовность поддержать [его] в случае необходимости», — сказал он на регулярном брифинге.

Райдер добавил, что он не владеет никакой обновленной информацией по поводу ЧП на «Северных потоках».

Он также отказался комментировать фотографии шведской газеты Expressen, которая опубликовала первые снимки с места инцидента, так как лично их не видел.

«Знаю [только], что в сообщениях прессы содержались [новые] изображения [повреждений трубопроводов]», — уточнил Райдер.

Ранее в этот день шведская газета Expressen опубликовала первые подводные фотографии с места аварии на «Северном потоке». На одном из трех снимков виден ровный край трубы, на двух других — деформированные металлические участки газопровода. Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании.

Накануне WSJ сообщила, что немецкие следователи считают саботаж основной причиной аварий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». При этом они не смогли определить причастных к взрывам.

6 октября CNN сообщил, что в США рассматривают возможность предложить свою помощь в расследовании терактов на «Северных потоках» посредством анализа подводных аудиозаписей. Телеканал пояснил, что Военно-морские силы США в случае предоставления Швецией и Данией гидроакустических сигналов могли бы помочь установить, что находилось в районе газопроводов во время взрывов, а также выявить причины происшествия.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

В настоящее время идет расследование. Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках». Однако МИД РФ напомнил о словах американского президента Джо Байдена избавиться от СП-2.

Ранее, 3 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП, которое произошло на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году. Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода.