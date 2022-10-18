В Италии предупредили о возможном эффекте бумеранга от санкций против России

Председатель нижней палаты итальянского парламента нового созыва, представитель правоцентристской партии «Лига» Лоренцо Фонтана заявил, что следует быть осмотрительными в отношении санкций против России. Такое мнение он высказал во вторник, 18 октября, в эфире государственного телевидения RAI.

«Мы должны быть осторожны с санкциями, они могут стать бумерангом, и мы можем оказаться в серьезной беде: есть зерновой вопрос, который может привести к жестокому голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока», — заявил он.

16 октября жители сразу нескольких итальянских городов вышли на улицы, чтобы продемонстрировать несогласие с политикой действующих властей в отношении Украины и России.

Участники протестов призвали отменить антироссийские санкции и прекратить поставлять оружие и боевую технику на Украину. Кроме того, граждане призвали решить острые социально-экономические проблемы Италии, связанные с резким ростом цен на электроэнергию и продовольствие.

16 октября стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

4 октября глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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