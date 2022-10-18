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В Израиле отреагировали на мнение министра о военной помощи Киеву

Walla: мнение израильского министра Шаи о военной помощи Украине не отражает политику правительства
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Мнение израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шаи о необходимости военной помощи Украине не отражает политику правительства. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило издание Walla со ссылкой на источники.

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«Как заявили высокопоставленные чиновники МИД, слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства», — говорится в материале.

Комментарий появился через несколько часов после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки израильского оружия Киеву разрушат отношения с Москвой.

Ранее, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Тогда же, 16 октября, газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 18 октября заявил, что Кремль не располагает данными о закупке и использовании российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО).

До этого, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

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