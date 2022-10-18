Реклама
Прямой эфир
Мир
Российские ВКС уничтожили в сирийском Идлибе склад террористов и орудия
Мир
В США заявили о приоритетности вопроса обмена заключенными с Россией
Интернет
Apple представила новый планшет iPad Pro на процессоре M2
Мир
Лавров назвал поддержку госпереворота на Украине пособничеством нацистам
Мир
США выразили готовность помочь расследовать взрывы на «Северных потоках»
Армия
Сальдо указал на стягивание сил ВСУ на николаевском и криворожском направлениях
Мир
США намерены выдать Украине $ 4,5 млрд новой экономической помощи
Мир
Парламент Финляндии поддержал идею строительства забора на границе с РФ
Мир
В ЛНР предрекли отсутствие реакции Запада на данные ООН о преступлениях ВСУ
Армия
Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек
Армия
Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
Мир
В ЮАР заявили о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС
Сюжет:

Лавров назвал поддержку госпереворота на Украине пособничеством нацистам

Лавров: госпереворот на Украине был проведен под лозунгами нацистов и поддержан Западом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный переворот на Украине в 2014 году был совершен под лозунгами нацистов и поддержан западными странами. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, заявил во вторник, 18 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятых на дипломатическую службу.

«Госпереворот на Украине состоялся под нацистскими лозунгами, знаменами, символами батальонов и дивизий СС, с изображением свастики на флагах и на татуировках, которыми были покрыты все основные «исполнители» этого действа. Он был поддержан Западом», — приводит его слова сайт министерства.

Руки на стол: кто учит подростков «зиговать»
Откуда в России поклонники неонацизма

По его словам, США активно готовили госпереворот, а Евросоюз (ЕС) его покорно принял. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, указал дипломат.

Он добавил, что в таких условиях Россия намерена переносить центр тяжести на страны, которые готовы сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.

Ранее в этом месяце Лавров заявил, что США болезненно дается осознание новой расстановки сил в мире. Глава МИД указал, что Вашингтону пора отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из своих провальных попыток вмешиваться в дела России. Как отметил министр, только после «принятия нового мира» в геополитике начнется процесс формирования справедливого и демократичного мироустройства.

5 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что возвеличивание Украиной неонацизма вышло на национальный уровень. Он также указал, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают. По словам президента, сегодняшнего конфликта могло бы не быть, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и возвеличивать тех, кто сотрудничал с фашистами.

До этого, 8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022