Государственный переворот на Украине в 2014 году был совершен под лозунгами нацистов и поддержан западными странами. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, заявил во вторник, 18 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятых на дипломатическую службу.

«Госпереворот на Украине состоялся под нацистскими лозунгами, знаменами, символами батальонов и дивизий СС, с изображением свастики на флагах и на татуировках, которыми были покрыты все основные «исполнители» этого действа. Он был поддержан Западом», — приводит его слова сайт министерства.

По его словам, США активно готовили госпереворот, а Евросоюз (ЕС) его покорно принял. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, указал дипломат.

Он добавил, что в таких условиях Россия намерена переносить центр тяжести на страны, которые готовы сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.

Ранее в этом месяце Лавров заявил, что США болезненно дается осознание новой расстановки сил в мире. Глава МИД указал, что Вашингтону пора отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из своих провальных попыток вмешиваться в дела России. Как отметил министр, только после «принятия нового мира» в геополитике начнется процесс формирования справедливого и демократичного мироустройства.

5 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что возвеличивание Украиной неонацизма вышло на национальный уровень. Он также указал, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают. По словам президента, сегодняшнего конфликта могло бы не быть, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и возвеличивать тех, кто сотрудничал с фашистами.

До этого, 8 мая бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.