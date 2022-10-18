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В ЛНР предрекли отсутствие реакции Запада на данные ООН о преступлениях ВСУ

Представитель ЛНР Мирошник: Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о военных преступлениях ВСУ
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Фото: Global Look Press/Pavlo Pakhomenko
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Запад не отреагирует на доклад Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ. Об этом 18 октября заявила глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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По его словам, в ООН констатировали очевидные вещи, за этим ничего не последует.

«Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введет санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными?» — задался он вопросами.

Мирошник отметил, что ни одна из стран НАТО не откажется от поставок вооружений Киеву и никто не признает, что альянс стал соучастником убийств, так как вооружает боевиков.

«Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник был опубликован доклад Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине. Комиссия задокументировала всего два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских Вооруженных сил, что является военными преступлениями.

В первом случае, произошедшем в Малом Рогане Харьковской области в период с 24 по 26 марта текущего года, украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.

Второй случай произошел около Дмитровки в Киевской области 29 марта 2022 года. Военнослужащий Украины трижды выстрелил в раненного российского военного.

В этот же день адвокат Мария Ярмуш отметила в беседе с «Известиями», что признание совершения военными Украины преступлений против российских военнопленных может иметь решающее значение при привлечении этих граждан к суду в РФ.

Она выразила сомнение, что западные страны после решения СПЧ будут привлекать украинцев к международному суду.

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