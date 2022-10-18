Парламент Финляндии поддержал идею строительства забора на границе с РФ

Партии парламента Финляндии поддержали идею создания забора на российско-финляндской границе. Об этом 18 октября рассказал глава кабмина Финляндии Санна Марин.

«Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года», — отметила она.

Ранее 18 октября появилась информация о том, что строительство заграждения на границе с Россией займет от 3 до 4 лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Отмечается, что пограничники готовы к возведению объекта уже в этом году, но строительство начнется только после принятия решения о финансировании проекта правительством. Ведомство пояснило, что МВД страны планирует выделить €6 млн на постройку пилотного участка и €139 млн на строительство всего заграждения.

В этот же день президент Финляндии Саули Ниинистё указал на важность сохранения и поддержания диалога с Россией, для того чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.

26 сентября стало известно, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет.

30 сентября с полуночи Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.