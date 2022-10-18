Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР предрекли отсутствие реакции Запада на данные ООН о преступлениях ВСУ
Армия
Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек
Армия
Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
Мир
В ЮАР заявили о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС
Мир
НАТО в ближайшие дни поставит Киеву системы для борьбы с беспилотниками
Мир
В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности
Общество
Опубликован трейлер перезапуска детского сериала «Телепузики»
Мир
Президент Хорватии признал НАТО участником конфликта на Украине
Мир
Минск указал на угрозу из-за наличия вооруженных людей с украинской стороны границы
Мир
Госдеп одобрил дальнейшее финансирование Маском систем Starlink для Украины
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF

Парламент Финляндии поддержал идею строительства забора на границе с РФ

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Sasu Mäkinen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партии парламента Финляндии поддержали идею создания забора на российско-финляндской границе. Об этом 18 октября рассказал глава кабмина Финляндии Санна Марин.

Граница дозволенная: Финляндия пока не закрыла въезд для россиян
Вводятся ли в РФ ограничения для тех, кто подлежит частичной мобилизации

«Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года», — отметила она.

Ранее 18 октября появилась информация о том, что строительство заграждения на границе с Россией займет от 3 до 4 лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Отмечается, что пограничники готовы к возведению объекта уже в этом году, но строительство начнется только после принятия решения о финансировании проекта правительством. Ведомство пояснило, что МВД страны планирует выделить €6 млн на постройку пилотного участка и €139 млн на строительство всего заграждения.

В этот же день президент Финляндии Саули Ниинистё указал на важность сохранения и поддержания диалога с Россией, для того чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.

26 сентября стало известно, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет.

30 сентября с полуночи Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022