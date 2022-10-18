В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В Крыму на 20-21 октября объявлено штормовое предупреждение из-за резкого усиление ветра и сильных дождей. Об этом во вторник, 18 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные», — говорится в сообщении ведомства.

Ветер, как отметили в МЧС, усилится до 15–20 м/с. В южных и горных районах прогнозируются порывы до 25–30 м/с. При этом температура воздуха опустится на 8–10 градусов.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части страны в середине недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.