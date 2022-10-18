В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом во вторник, 18 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Меры приняты в связи с усилением ветра в области.

«В ближайшие 2–4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15–18 м/с», — говорится в сообщении.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части страны в середине недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.