Один человек пострадал в ДТП в Брянске

Один человек пострадал в результате автомобильной аварии, которая произошла на улице Почтовой в Брянске. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 17 октября, в 16:45. По предварительной информации, столкнулись Nissan Tiida и Ford Fusion. В результате перелом передних стенок верхнечелюстных пазух, гемосинус получил водитель Nissan. Ему назначили домашнее лечение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

17 октября на 2-м км автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель». Водитель иномарки погиб на месте.