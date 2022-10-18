Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

Один человек получил травмы в результате аварии на дороге Конаково – Иваньково в Конаковском районе Тверской области. Об этом пишут во вторник, 18 октября, «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на 19-м км трассы М-10. 66-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадала 65-летняя пассажирка автомобиля. Она получила ушиб грудной клетки, возможен перелом шейного позвонка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В этот же день автобус с пассажирами опрокинулся на Киевском шоссе в Новой Москве. Один из пассажиров погиб, еще несколько человек пострадали.