Два человека погибли при пожаре в Сыктывкаре

В результате пожара в Сыктывкаре в Республике Коми погибли два человека. Об этом во вторник, 18 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 17 октября, в 23:29 в жилом доме на улице Димитрова. Возгорание было ликвидировано в 01:11. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

Из дома были эвакуированы два человека. Их передали медикам, однако спасти их жизни не удалось.

Причина пожара устанавливается.

В ночь на 18 октября пожар произошел в частном доме в поселке Жигалово Иркутской области. В результате погибли три человека. Одной женщине удалось выбраться из огня, ее госпитализировали.