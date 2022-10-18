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В Ульяновской области восстановят пруд

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В селе Большие Ключищи в Ульяновской области восстановят пруд. Об этом во вторник, 18 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на министра природных ресурсов региона Гульнару Рахматулину.

«Администрация района заключила контракт с выбранной подрядной организацией, которая должна завершить все работы до конца года», — рассказала она.

Сейчас рабочие расчищают ложе пруда, убирают ил.

«Сейчас вода здесь спущена, по окончании работ пруд снова наполнят водой и зарыбят», — рассказала Рахматулина.

Проект восстановления пруда разработали в 2021 году. На его финансирование выделили 6 млн рублей.

6 октября сообщалось, что в Ульяновской области планируют благоустроить три питьевых родника в Сенгилеевском, Сурском и Барышском районах.

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