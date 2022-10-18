Орел закупит 1,5 тыс. мусорных контейнеров

В Орле объявили поиск подрядчика, который изготовит и расставит в городе 1541 мусорный контейнер. Об этом во вторник, 18 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на администрацию областного центра.

Стоимость контракта составит 32,6 млн рублей. Исполнить обязательства подрядчик должен будет до 20 декабря 2022 года.

Как отмечается в материале, часть новых контейнеров заменит старые, а часть разместят на дополнительных площадках.

В августе в Красноярске стартовал второй этап благоустройства озера-парка «Октябрьский». До конца года на территории должны обустроить детскую площадку «Рыба и муравей», «Домик хоббита», а также тропу здоровья.