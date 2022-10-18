НАТО в ближайшие дни поставит Киеву системы для борьбы с беспилотниками

НАТО в ближайшие дни поставит Киеву системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом во вторник, 18 октября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.

«НАТО в ближайшие дни <…> доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех, которые помогут им отвечать на эту специфическую угрозу, в том числе от иранских дронов», — сказал он.

Столтенберг считает, что нужно не только предоставить Киеву обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО), но и увеличить объемы поставок оборудования такого типа.

Ранее, 16 октября, газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 18 октября заявил, что Кремль не располагает данными о закупке и использовании Российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО).

До этого, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.