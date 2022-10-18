Стрелявший на Красной площади активист получил пять лет колонии

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор скандальному художнику-акционисту Павлу Крисевичу, открывшему стрельбу на Красной площади в 2021 году. Об этом из зала суда 18 октября сообщил корреспондент «Известий».

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии. Гособвинение в ходе судебного заседания просило вынести именно такой приговор.

Как пояснил адвокат Крисевича Леонид Соловьев, его подзащитный якобы не хотел нанести людям вред.

«Он не представлял для них никакой опасности, только моментальный испуг. За медпомощью они не обращались», — сказал он.

По мнению Соловьева, квалифицировать правонарушение акциониста следовало по административной статье, а не по уголовной.

В июне 2021 года Крисевичу, задержанному после стрельбы на Красной площади в Москве, официально предъявили обвинение в хулиганстве. В том же месяце он два раза выстрелил из стартового пистолета на Красной площади, после чего нацелил оружие на себя. Полицейские пресекли действия акциониста.