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Число погибших после падения самолета на жилой дом в Ейске возросло до 15 человек

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Число погибших в результате падения самолета Су-34 у жилого дома в Ейске Краснодарского края возросло до 15 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — написала она в Telegram-канале.

В числе погибших трое детей.

Всего в больницах остаются 25 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным Миньковой, в результате падения военного самолета, всего пострадали 43 человека, из них девять детей. Психологическая помощь была оказана 198 гражданам, добавляет «Газета.Ru».

Как ранее во вторник сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сейчас в больницах Ейска под наблюдением специалистов находится 19 пациентов, у них диагностировано отравление продуктами горения и ожоги.

В 16:00 вторника была завершена спасательная операция на месте крушения самолета. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дом будет восстановлен, угрозы его обрушения нет.

Су-34 потерпел крушение в городе Ейске вечером 17 октября во дворе многоэтажного дома. Оба летчика катапультировались. После падения самолета начался пожар.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, погибли 14 человек. Кондратьев пообещал, что семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. В Ейском районе объявлен трехдневный траур.

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