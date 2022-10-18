Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Мир
Президент Хорватии выступил против обучения военных Украины в стране
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО

Лавров напомнил о постоянных угрозах российским дипломатам на Западе

Лавров заявил, что РФ нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
0
Фото: REUTERS/Russian State Duma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не видит смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. Об этом во вторник, 18 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

«Мы не поддадимся шантажу и запугиванию»
Владимир Путин рассказал, как Россия будет бороться за свой суверенитет

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Лавров отметил, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

«Согласовывается много планов на высшем и высоком уровне, которые требуют дипломатического сопровождения, в том числе с точки зрения поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов», — сказал министр.

Лавров указал, что Запад встал на сторону тех, кто «хочет возродить нацизм». По его словам, в таких условиях Россия намерена переносить центр тяжести на страны, которые готовы сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.

Ранее, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что России сейчас всё больше интересно сотрудничество с Центральной Азией. Он подчеркнул, что странам региона, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия. Днем ранее российский лидер в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он сказал, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

15 октября глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что энергетический кризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией. По его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.

До этого, 24 сентября, Лавров заявил, что у России с каждой из африканских стран устойчивая тенденция роста товарооборота, а также инвестиционной активности. По словам министра, все страны Африки также приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022