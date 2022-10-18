Лавров напомнил о постоянных угрозах российским дипломатам на Западе

Москва не видит смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. Об этом во вторник, 18 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Лавров отметил, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

«Согласовывается много планов на высшем и высоком уровне, которые требуют дипломатического сопровождения, в том числе с точки зрения поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов», — сказал министр.

Лавров указал, что Запад встал на сторону тех, кто «хочет возродить нацизм». По его словам, в таких условиях Россия намерена переносить центр тяжести на страны, которые готовы сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.

Ранее, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что России сейчас всё больше интересно сотрудничество с Центральной Азией. Он подчеркнул, что странам региона, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия. Днем ранее российский лидер в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он сказал, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

15 октября глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что энергетический кризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией. По его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.

До этого, 24 сентября, Лавров заявил, что у России с каждой из африканских стран устойчивая тенденция роста товарооборота, а также инвестиционной активности. По словам министра, все страны Африки также приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений.