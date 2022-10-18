Захарова напомнила об украинской версии открытия Америки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 18 октября, прокомментировала приятие Верховной радой Украины законопроекта об экзаменах для получения гражданства. В своем Telegram-канале она поинтересовалась, не составлял ли вопросы для тестирования историк Александр Дубина, предположивший, что Америку открыл выходец с Украины.

«Теперь будут говорить, что это не к ним не хотят идти за гражданством, а что они отказывают претендентам, плохо владеющим языком и историей», — отметила дипломат.

Как продолжила Захарова, неплохо было бы ознакомиться с вопросами экзаменов, которые предстоят соискателям украинского гражданства.

«Помню, в журнале «Украинская культура», издаваемом министерством культуры и искусств Украины, вышла статья кандидата исторических наук Александра Дубины «Так кто же открыл Америку?» Украинский историк утверждал, что, поскольку в средневековой Европе фамилии давались, как правило, по месту происхождения человека, то Христофор Колумб, был родом из... Коломыи (сейчас в Ивано-Франковской области)», — отметила она.

Представитель МИД РФ напомнила о еще одной «украинце», участвовавшем в экспедиции по версии Дубины.

«Автор статьи также утверждал, что шкипером на корабле «Санта Мария» являлся Хуан де Коса, чье имя расшифровывается как Иван Козак», — заключила она.

Ранее 18 октября Верховная рада поддержала правительственный проект закона, которым предусмотрена необходимость сдачи экзаменов на знание основ конституции, истории Украины и украинского языка для получения гражданства.

16 октября Захарова с иронией прокомментировала пост в соцсетях МИД Украины о князе Владимире, который, по версии ведомства, «хотел вступления Киева в Европейский союз» еще в Х веке. Она подчеркнула, что Евросоюз в 988 году был прекрасен.