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Госдеп заявил о намерении усилить переговорную позицию Украины

Госдеп США: Белый дом обеспечит Киеву «максимально сильную» позицию к переговорам с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США намерены обеспечить Украине максимально сильную позицию для начала мирных переговоров. Об этом 18 октября в ходе брифинга заявила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

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«США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь», — сказала дипломат.

По ее словам, оказанием этой помощи Вашингтон намерен обеспечить Киеву «максимально сильную позицию» к началу переговоров с Россией.

17 октября обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс отметил, что властям Украины необходимо задуматься о скорейшем заключении мирного соглашения с РФ, так как США и НАТО не будут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Запад совершит грубую ошибку, если будет безгранично поддерживать Украину, отметил он.

15 октября 44-й президент США Барак Обама заявил в интервью подкаст-шоу Pod Save America, что США надо определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией.

11 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул, что геополитическая обстановка в мире является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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