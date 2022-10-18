Адвокат Хохлова назвала возможные сроки выплаты компенсации от Facebook

Решение суда о взыскании с Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 65,671 млн рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова вступит в силу, после того как РФ уведомит американскую компанию. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила «Известиям» адвокат спортсмена Анна Варганова.

«Решение еще должно вступить в законную силу. Так как это заочное решение, оно будет вступать в силу не 10 дней, а после того как мы уведомим Facebook. То есть они получат это решение, и потом, когда оно вступит в законную силу, средства взыщут на территории США», — пояснила адвокат.

При этом она отметила, что ответчик еще может обжаловать постановление суда.

В целом, по словам Варгановой, это первый прецедент в России, когда взыскали ущерб с имени человека. Она добавила, что всего в пользу спортсмена взыскано 65,571 млн рублей.

Ранее во вторник Солнцевский районный суд Москвы постановил взыскать с Facebook 64 млн рублей за вред, нанесенный имени футболиста, 1 млн в качестве морального вреда, а также 571 тыс. рублей за судебные расходы. Кроме того, ответчика обязали в течение месяца разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в соцсети.

Исковое заявление спортсмена к Facebook поступило в производство суда в конце сентября. Хохлов потребовал взыскать с американской компании компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей из-за постоянных блокировок его аккаунта, которые происходят из-за схожести его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

В беседе с журналистами спортсмен отмечал, что соцсеть блокирует любое упоминание, связанное с его фамилией, из-за чего ему даже предлагали сменить фамилию.

В 2010 году Хохлов завершил карьеру футболиста и стал тренером. Последним местом его работы на этой должности был волгоградский клуб «Ротор». До этого он играл за московские ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо», а также выступал в составе сборной России.