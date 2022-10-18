ЕК представила план по защите критической инфраструктуры ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) после диверсий на «Северных потоках». Об этом 18 октября говорится в заявлении ЕК.

Уточняется, что проект должен максимизировать и ускорить работу по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество.

«С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса», — сообщила пресс-служба ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны ЕС провести стресс-тесты организаций, которые эксплуатируют критически важную инфраструктуру.

ЕС и НАТО также создадут целевую группу по защите критической инфраструктуры.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план лидерам стран ЕС на Европейском совете 20–21 октября.

Ранее, 13 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса решили принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры после диверсии на «Северных потоках». Он также добавил, что министры обсудили вопрос защиты энергетической инфраструктуры и договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Тогда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. 12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».