Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Мир
Президент Хорватии выступил против обучения военных Украины в стране
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО
Сюжет:

ЕК представила план по защите критической инфраструктуры ЕС

ЕК представила план по защите критической инфраструктуры ЕС после диверсии на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) после диверсий на «Северных потоках». Об этом 18 октября говорится в заявлении ЕК.

НАТО и расчет: альянс перекладывает усиление фланга на восточные страны
Великобритания планирует вывести контингент из Эстонии, а в Латвии хотят вернуть воинский призыв

Уточняется, что проект должен максимизировать и ускорить работу по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных областях: готовность, реагирование и международное сотрудничество.

«С этой целью она предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль Еврокомиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами. Приоритет следует отдать ключевым отраслям энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса», — сообщила пресс-служба ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны ЕС провести стресс-тесты организаций, которые эксплуатируют критически важную инфраструктуру.

ЕС и НАТО также создадут целевую группу по защите критической инфраструктуры.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план лидерам стран ЕС на Европейском совете 20–21 октября.

Ранее, 13 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса решили принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры после диверсии на «Северных потоках». Он также добавил, что министры обсудили вопрос защиты энергетической инфраструктуры и договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Тогда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. 12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022