Госдеп одобрил дальнейшее финансирование Маском систем Starlink для Украины

В Госдепартаменте США положительно оценили заявление американского миллиардера, владельца компании SpaceX Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом 18 октября заявила помощник госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

«Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины», — сказала Донфрид в ходе брифинга для журналистов на площадке госдепартамента.

Кроме того, помощник госсекретаря указала на значительное влияние систем Starlink на ход боевых действий.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине. Позднее бизнесмен сообщил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США .

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.