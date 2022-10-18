Беременная пострадавшая рассказала о крушении самолета на дом в Ейске

Беременная женщина, которая пострадала во время крушения Су-34 на жилой дом в Ейске, рассказала подробнее о ЧП «Известиям» во вторник, 18 октября.

«Я была на кухне, увидела, как самолет упал. Настя (дочь пострадавшей. — Ред.) была в другой комнате. Сначала был визг, как при фейерверках, потом большой хлопок — и всё загорелось. Сразу дом затрясся, всё затряслось. И соседний подъезд начал падать. Мы стали собираться. Там всех эвакуировали. Полилась какая-то жидкость, у нас фасад весь загорелся», — вспомнила Елена.

После случившегося женщина поехала на лечение в Краснодар. Из-за ЧП у нее появилась угроза выкидыша. Свою маленькую дочку она оставила с подругой, поскольку девочка чувствует себя хорошо.

«Врачи говорят, что состояние стабильное, было только небольшое отравление угарным газом. Давали подышать кислородом. Еще угроза выкидыша», — уточнила пострадавшая.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик упал во дворе одного из жилых кварталов, а после загорелся.

По данным Минобороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.

Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться.

Погибли два человека, 15 были госпитализированы.

Вечером того же дня один из очевидцев рассказал «Известиям» о падении самолета.

«Услышал взрыв, хлопок. Земля содрогнулась. Я увидел черный столб дыма. Я побежал к этому черному столбу дыма. Там стоит девятиэтажный дом. И два поезда горят с первого по девятый этаж. Тут же начала полиция съезжаться, эмчеэсники, пожарные», — сообщил он.

По словам мужчины, он слышал взрывы. Он отметил, что взрывы продолжались в течение 10–15 минут.