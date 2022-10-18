Адвокат оценила признание ООН преступлений ВСУ против военнопленных РФ

Признание Советом по правам человека (СПЧ) ООН фактов совершения военными Украины преступлений против российских военнопленных может иметь решающее значение при привлечении этих граждан к суду. Об этом 18 октября «Известиям» сообщила адвокат Мария Ярмуш.

«Это может иметь решающее значение при привлечении этих граждан к уголовному суду за военные преступления, если таковые будут проходить на территории Российской Федерации», — сказала она.

При этом адвокат сомневается, что западные страны после решения СПЧ будут привлекать граждан Украины к международному суду.

«Это только с точки зрения подтверждения наших аргументов, для нас это (решение СПЧ. — Ред.) хорошо. Комиссия ООН подтвердила, что военные преступления совершались», — добавила она.

Ранее в этот день был опубликован доклад Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине. Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских Вооруженных сил, что является военными преступлениями.

Уточняется, что в первом случае, произошедшем в Малом Рогане Харьковской области в период с 24 по 26 марта текущего года, украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.

Второй случай, сообщается в докладе, произошел около Дмитровки в Киевской области 29 марта 2022 года. Военнослужащий Украины трижды выстрелил в раненного российского военного.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».