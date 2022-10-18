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Адвокат оценила признание ООН преступлений ВСУ против военнопленных РФ

Адвокат Ярмуш: признание ООН преступлений ВСУ против военнопленных РФ поможет в привлечении граждан Украины к суду
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Признание Советом по правам человека (СПЧ) ООН фактов совершения военными Украины преступлений против российских военнопленных может иметь решающее значение при привлечении этих граждан к суду. Об этом 18 октября «Известиям» сообщила адвокат Мария Ярмуш.

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«Это может иметь решающее значение при привлечении этих граждан к уголовному суду за военные преступления, если таковые будут проходить на территории Российской Федерации», — сказала она.

При этом адвокат сомневается, что западные страны после решения СПЧ будут привлекать граждан Украины к международному суду.

«Это только с точки зрения подтверждения наших аргументов, для нас это (решение СПЧ. — Ред.) хорошо. Комиссия ООН подтвердила, что военные преступления совершались», — добавила она.

Ранее в этот день был опубликован доклад Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине. Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских Вооруженных сил, что является военными преступлениями.

Уточняется, что в первом случае, произошедшем в Малом Рогане Харьковской области в период с 24 по 26 марта текущего года, украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.

Второй случай, сообщается в докладе, произошел около Дмитровки в Киевской области 29 марта 2022 года. Военнослужащий Украины трижды выстрелил в раненного российского военного.

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