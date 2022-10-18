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«Ростелеком» опроверг подлинность слитой якобы с «Госуслуг» базы данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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База данных, которая состоит из 22 тыс. записей и распространяется в социальных сетях под видом данных с «Госуслуг», в действительности никак не связана с этим порталом. Об этом говорится на официальной странице компании «Ростелеком-Солар» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 18 октября.

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«В сети появилась база из 22 тыс. записей, которую кибермошенники продают как «третий фрагмент базы «Госуслуг». Мы проверили базу и можем с уверенностью заявить, что она не имеет отношения к «Госуслугам», — сказано в опубликованном сообщении.

Компания обратила внимание на то, что в фейковой базе данных имеется несколько идентификаторов, которые отсутствуют на официальном портале. Это наименование информационной системы, информация о статусе проверки паспорта гражданина и иные.

«Это говорит о том, что информация выгружена не из информационных систем «Госуслуг», — заключили специалисты.

В январе текущего года портал «Госуслуги» разослал предупреждение пользователям об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами. Россиян призвали не сообщать мошенникам код из SMS и дали советы по защите аккаунта. В предупреждении подчеркивается, что сотрудники портала госуслуг никогда не запрашивают такую информацию.

Помимо этого, клиентам портала порекомендовали использовать дополнительные способы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить вход по SMS.

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