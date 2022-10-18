Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств

Израиль отклонил запрос руководства Украины о проведении телефонных переговоров министров обороны Бени Ганца и Алексея Резникова. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила газета Haaretz со ссылкой на информированный источник.

Как сообщает издание, переговоры глав оборонных ведомств переносились пять раз.

Телефонные переговоры, которые должны были пройти 17 октября, были отменены израильской стороной за несколько часов до назначенного времени.

«В понедельник Израиль отклонил запрос Украины о проведении телефонного разговора между министром обороны Бени Ганцем и его коллегой в Киеве Алексеем Резниковым», — пишет издание.

Ранее в этот день сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны для нужд украинской армии.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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