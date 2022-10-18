Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Общество
Хуснуллин заявил о демонтаже поврежденных пролетов Крымского моста до конца года
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО

Два Ту-95МС провели плановый полет над водами Тихого океана

Минобороны РФ: Ту-95МС провели плановый полет над водами Тихого океана
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских стратегических ракетоносца ТУ-95МС провели плановый 12-часовой полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Как уточнили в Минобороны, сопроводили лайнеры экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

Дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом.

В конце августа два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали южнокорейские истребители F-16.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022