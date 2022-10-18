Два Ту-95МС провели плановый полет над водами Тихого океана

Два российских стратегических ракетоносца ТУ-95МС провели плановый 12-часовой полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Как уточнили в Минобороны, сопроводили лайнеры экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

Дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом.

В конце августа два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали южнокорейские истребители F-16.