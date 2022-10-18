Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Общество
Хуснуллин заявил о демонтаже поврежденных пролетов Крымского моста до конца года
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО
Сюжет:

В Сербии назвали лицемерными угрозы ЕС отменить безвизовый режим

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угрозы Евросоюза (ЕС) отменить с Сербией безвизовый режим, если республика не согласует внешнюю политику по вопросу санкций против РФ, являются лицемерными. Об этом 18 октября заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.

Рука «Дружбы»: почему ЕС мешает Сербии
На Белград продолжают давить, но Вучич будет держаться до конца, полагают эксперты

«Угрозы, которые поступают из ЕС, — что для нас снова будут введены визы и отменена визовая либерализация, неправдивы и лицемерны», — приводятся слова Вулина на сайте министерства внутренних дел республики.

Кроме того, министр предложил Евросоюзу найти настоящую причину для подобных заявлений со стороны ЕС.

«Если Европейскому союзу нужно наказать Сербию за то, что она не ввела санкции против Российской Федерации, за то, что она отказывается признать Косово и за то, что отказывается покинуть Республику Сербскую, пусть найдет хоть какую-то истинную причину», — подчеркнул сербский министр.

Ранее внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением Белграда к санкциям против Москвы.

17 октября газета «Коммерсант» сообщила, что Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к санкциям против РФ. Среди кандидатов на интеграцию в ЕС только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что решение по ограничительным мерам в отношении России будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября текущего года.

Также 17 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия не исключает того, что Сербия под давлением Запада введет антироссийские санкции. По его словам, «это будет самым последним шагом, на который решится руководство Сербии».

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Говоря о ЕС, он подчеркнул, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

12 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Отношения на международной арене осложнились после введения антироссийских санкций на фоне начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в РФ в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022