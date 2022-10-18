В Сербии назвали лицемерными угрозы ЕС отменить безвизовый режим

Угрозы Евросоюза (ЕС) отменить с Сербией безвизовый режим, если республика не согласует внешнюю политику по вопросу санкций против РФ, являются лицемерными. Об этом 18 октября заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.

«Угрозы, которые поступают из ЕС, — что для нас снова будут введены визы и отменена визовая либерализация, неправдивы и лицемерны», — приводятся слова Вулина на сайте министерства внутренних дел республики.

Кроме того, министр предложил Евросоюзу найти настоящую причину для подобных заявлений со стороны ЕС.

«Если Европейскому союзу нужно наказать Сербию за то, что она не ввела санкции против Российской Федерации, за то, что она отказывается признать Косово и за то, что отказывается покинуть Республику Сербскую, пусть найдет хоть какую-то истинную причину», — подчеркнул сербский министр.

Ранее внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением Белграда к санкциям против Москвы.

17 октября газета «Коммерсант» сообщила, что Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к санкциям против РФ. Среди кандидатов на интеграцию в ЕС только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что решение по ограничительным мерам в отношении России будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября текущего года.

Также 17 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия не исключает того, что Сербия под давлением Запада введет антироссийские санкции. По его словам, «это будет самым последним шагом, на который решится руководство Сербии».

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Говоря о ЕС, он подчеркнул, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

12 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Отношения на международной арене осложнились после введения антироссийских санкций на фоне начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в РФ в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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