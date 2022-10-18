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Израиль отказался от переговоров с главой минобороны Украины

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Фото: Global Look Press/XYZ PICTURES
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Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между главами оборонных ведомств двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает Haaretz.

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«В понедельник Израиль отклонил запрос Украины о проведении телефонного разговора между министром обороны Бени Ганцем и его коллегой в Киеве Алексеем Резниковым. Украинские официальные лица заявили, что Израиль отменил договоренности о телефонном разговоре, который он инициировал несколько дней назад», — сообщило издание, сославшись на анонимный источник.

Ранее 18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев направит официальную просьбу к Израилю предоставить системы ПВО для нужд украинской армии.

До этого, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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