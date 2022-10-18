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К дилерам поступили Lada Niva с кондиционером

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Фото: vk.com/Нетипичный АВТОВАЗ
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К дилерам АвтоВАЗа поступили внедорожники Lada, которые оснащены самыми востребованными опциями: кондиционером и подогревом передних сидений. Об этом 18 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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Машины с такими опциями выпускают в комплектации Luxe. Стоимость такой версии начинается от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования, или от 859 900 рублей без ее использования.

Кроме того, внедорожники Lada Niva Travel’22 с кондиционером и подогревом передних сидений выпускаются в вариантах Comfort Black и Comfort Off-road. Стоимость исполнения Comfort начинается с отметки 879 900 рублей по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 099 900 рублей без нее). В версии Black у вездехода обивка потолка черного цвета, а также черная обивка сидений выполнена с контрастной отстрочкой. Также у машины легкосплавные диски черного цвета и колпак запасного колеса в цвет кузова. Автомобиль в таком исполнении стоит от 901 500 рублей по госпрограмме или от 1 126 900 рублей без ее использования.

Комплектация Comfort Off-road отличается шинами — установлены покрышки для тяжелых дорожных условий All-terrain размерностью 215/65 R16. Автомобиль оборудован шноркелем и обвесом из неокрашенного защитного пластика. Стоимость машины начинается от 910 300 рублей по госпрограмме льготного автокредитования или от 1 137 900 рублей без ее учета.

12 октября стало известно, что, несмотря на санкции Евросоюза, в Германию ввезли партию вездеходов Lada Niva. Фотографии новых автомобилей на АвтоВАЗе разместила в начале октября текущего года на своем сайте компания AET Handels GmbH из немецкого города Мюнхеберг. Компания специализируется на продаже полноприводных автомобилей Lada и поставки запасных частей к ним. Согласно пятому пакету санкций против России, 10 июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на ввоз продукции машиностроения из России.

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