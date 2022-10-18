Центр отдыха для детей планируют построить на берегу озера в Костомукше

В Костомукше (Карелия) планируют возвести новый круглогодичный детский центр отдыха. Об этом глава города Сергей Новгородов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Под новый центр для отдыха и оздоровления детей выбран участок на берегу озера Контокки, расположенный за туристическим комплексом «Фрегат». Власти уже «разработали план мероприятий по предоставлению земельного участка», отметил Новгородов.

Общая площадь многофункционального здания составит 16,8 тыс. кв. м, оно сможет принять в одну смену до 350 детей. Согласно концепции, центр будет включать семь корпусов, бассейн и спортзалы, игровые спортивные площадки и образовательный блок, пишет ИА «Карелinform».

Реализовать проект планируется в рамках государственно-частного партнерства.