Между ЛНР и другими субъектами России упразднили пункты пропуска

Луганская Народная Республика (ЛНР) упразднила пункты пропуска на административных границах с другими российскими регионами. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», — сказал он ТАСС.

Ранее в тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время ведут работу по интеграции территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в юридическую систему РФ. Он добавил, что все новые территории являются неотъемлемой частью РФ и защищаются ровно на таком же уровне, как на всей остальной территории страны.

14 октября сообщалось, что региональному правительству Донецкой Народной Республики (ДНР) поручено убрать контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на границе с другими субъектами России. Ранее стало известно, что со среды, 5 октября, прекращается работа таможенного контроля в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью. Как сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский, на КПП остается лишь паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, в том числе оружие.

Кроме того, госграница Херсонской области и Крыма также приобрела статус административной с 5 октября. Теперь таможенного контроля там нет. 20 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что с 1 октября все перемещения через единственный КПП «Васильевка» с подконтрольной Киеву части Запорожья на освобожденную Россией территорию региона и обратно будут проводиться исключительно по пропускам, оформленным по письменным заявлениям.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.



Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».