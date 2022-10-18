Украинские СМИ узнали о планах мэрии Киева снести еще три памятника Пушкину

Мэрия Киева планирует демонтировать или перенести три памятника русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 18 октября сообщает издание «Украинские новости».

Мэрия представила утвержденный Киевсоветом ориентировочный список объектов, которые подлежат демонтажу, так как отражают советские или российские нарративы или содержат якобы недостоверную информацию.

«Всего в списке 47 объектов, включая трех Пушкиных, — на проспекте Победы, напротив транспортного университета и в лицее, которые ранее носил имя поэта», — говорится в заявлении.

Демонтаж или перенос памятников должен завершиться к 2023 году.

На прошлой неделе памятник Пушкину демонтировали в центре Киева.

В августе снесли бронзовый бюст писателя Максима Горького рядом с одной из школ города Александрия Кировоградской области Украины.

В мае депутаты Киевсовета приняли решение «Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева».