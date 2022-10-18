Семь жилых и 19 нежилых объектов получили разрешение на ввод в Подмосковье

В Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию получили семь жилых и 19 нежилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.

В эксплуатацию введены три жилых дома в ЖК «Большое Путилково» в деревне Путилково и один дом в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово (Красногорск), а также два дома в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка (Подольск) и дом в ЖК «Бакеево парк» в деревне Бакеево (Солнечногорск).

Среди нежилых объектов разрешение на ввод получили здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров в Воскресенске, дом рыболова в Богородском округе, морозильный склад в Пушкинском и др.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», также министерство жилищной политики выдало 13 разрешений на строительство. Планируется возвести жилой дом в коттеджном поселке «Видное таун», школу на 1160 мест и два детсада в Одинцовском горокруге, производственный комплекс в Дмитровском горокруге и ряд других объектов.