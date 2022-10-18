В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал лишить гражданства Великобритании бывших военных летчиков, обучающих китайских военных. Об этом он написал во вторник, 18 октября, в Twitter.

«Бывшие летчики ВВС (Великобритании), помогающие обучать китайцев, должны лишиться британского гражданства», — написал политик.

Как ранее во вторник сообщил телеканал Sky News, Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военных. Как рассказали неназванные источники, британские пилоты обучают китайских коллег побеждать боевые самолеты и вертолеты ВВС Великобритании.

По словам одного из источников, около 30 летчиков получили предложение по зарплате от £240 тыс. (16,7 млн рублей) в год. Британцы обучают пилотов Народно-освободительной армии Китая. Один из аналитиков по обороне назвал это грандиозным нарушением безопасности.

В июле занимавшая тогда пост министра иностранных дел Британии, а в настоящее время премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что Лондон должен избежать стратегической зависимости от Пекина.

В конце августа сообщалось, что Трасс в случае избрания на пост главы правительства планирует объявить Китай угрозой национальной безопасности страны. Планы Трасс вызвали противоречивую реакцию в правительстве, против этого выступил минфин королевства.

В том же месяце Трасс призвала страны «большой семерки» ограничить экспорт технологий в Китай. По ее словам, текущий политический строй Китая неприемлем для Запада, а потому он не должен продавать ему технологии, которые якобы могут быть «использованы против него».