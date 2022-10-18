Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Общество
Хуснуллин заявил о демонтаже поврежденных пролетов Крымского моста до конца года
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО

В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Fu Gan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал лишить гражданства Великобритании бывших военных летчиков, обучающих китайских военных. Об этом он написал во вторник, 18 октября, в Twitter.

Наказательное выступление: что ждет британо-китайские отношения
Лондон начинает с разрыва соглашения об экстрадиции в Гонконг

«Бывшие летчики ВВС (Великобритании), помогающие обучать китайцев, должны лишиться британского гражданства», — написал политик.

Как ранее во вторник сообщил телеканал Sky News, Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военных. Как рассказали неназванные источники, британские пилоты обучают китайских коллег побеждать боевые самолеты и вертолеты ВВС Великобритании.

По словам одного из источников, около 30 летчиков получили предложение по зарплате от £240 тыс. (16,7 млн рублей) в год. Британцы обучают пилотов Народно-освободительной армии Китая. Один из аналитиков по обороне назвал это грандиозным нарушением безопасности.

В июле занимавшая тогда пост министра иностранных дел Британии, а в настоящее время премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что Лондон должен избежать стратегической зависимости от Пекина.

В конце августа сообщалось, что Трасс в случае избрания на пост главы правительства планирует объявить Китай угрозой национальной безопасности страны. Планы Трасс вызвали противоречивую реакцию в правительстве, против этого выступил минфин королевства.

В том же месяце Трасс призвала страны «большой семерки» ограничить экспорт технологий в Китай. По ее словам, текущий политический строй Китая неприемлем для Запада, а потому он не должен продавать ему технологии, которые якобы могут быть «использованы против него».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022