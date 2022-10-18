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Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
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Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества

Минфин предложил разрешить регионам устанавливать срок владения жильем для обнуления НДФЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов РФ предлагает предоставить российским регионам право на установление минимального срока владения жильем для освобождения от налогообложения НДФЛ доходов при продаже имущества. Речь идет об унаследованных объектах. Об этом говорится в проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», опубликованном на сайте системы СОЗД ГАС «Законотворчество».

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«Предоставление субъектам РФ расширенного права уменьшения предельного срока владения недвижимым имуществом для целей освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества, приобретенного в порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения, а также по договору ренты», — говорится в документе.

НДФЛ — федеральный налог, однако он зачисляется в бюджет регионов, рассказал «Известиям» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он уточнил, что 85% от суммы идет в общий региональный бюджет и 15% поступает в бюджет конкретного населенного пункта.

«Следовательно, налог на НДФЛ является значительным источником дохода регионального бюджета. В случае предоставления субъектам права самим устанавливать срок, в течение которого за продажу унаследованного, подаренного или приватизационного недвижимого имущества будет взиматься НДФЛ, казна региона может значительно увеличиться при увеличении данного срока», — сказал Гусятников.

Эксперт подчеркнул, что в связи с тем, что регионы всегда нуждаются в дополнительном финансировании, рассчитывать на обнуление данного срока не стоит, так как это приведет к дефициту в бюджете субъекта.

«Данное предложение как раз направлено на увеличение бюджетов, поэтому многие регионы, чей бюджет не столь велик, как московский или питерский, скорее всего, увеличат срок, в течение которого будет взиматься НДФЛ за продажу недвижимого имущества, полученного на безвозмездной основе», — заключил он.

Ранее, 8 октября, управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник отметил, что россияне до 1 декабря обязаны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Он напомнил, что плата предусмотрена за строения, землю, квартиры, машино-места и так далее. Также гражданам необходимо оплатить транспортный налог.

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